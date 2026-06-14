Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の川井健太監督（４５）が、納得のシーズンを終え、手応えを胸にＪ１復帰を目指す。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグを８位で終えた後、報道各社の合同取材の中で８月に開幕するＪ２リーグ戦への意気込みを語った。負傷者以外のフィールド選手を全員起用するなど、変化を恐れず、クラブのＪ最長タイとなる７連勝を飾るなどした指揮官。その手腕の根底にあるものは何かを聞いた。（取材・構成砂田秀人）