◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、６回まで７２球で１人の走者も出さずにパーフェクトで抑える投球を見せ、完全試合まであと３回、９アウトとなった。前回登板からは４０者連続アウトとなった。この日は、左膝炎症のため１１日（同１２日）の適地・パイレーツ戦で