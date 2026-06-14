米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がヤンキースの強打者ジャンカルロ・スタントン外野手（36）が、ベースランニング中にふくらはぎを痛め、復帰時期が後退したことについて報じている。スタントンは4月下旬から右ふくらはぎの肉離れで負傷者リスト（IL）入りしており、早ければ来週にも復帰する見込みだったが、その計画は大きく後退した可能性がある。これは、すでにアーロン・ジャッジ、トレント・グリシャムを欠く