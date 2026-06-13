「風邪でもないのに鼻詰まりが続いている」「いつも片方の鼻が詰まる」といった症状に悩んでいませんか？ 鼻詰まりは単なる不快な症状ではなく、放置すると健康に悪影響を及ぼすことがあります。そこで、鼻詰まりが続く原因について「渋谷駅前耳鼻咽喉科」の森安仁先生に解説してもらいました。 監修医師：森 安仁（渋谷駅前耳鼻咽喉科） 筑波大学医学群医学類卒業。その後、東京大学医学部附属病院や虎の門病院、近畿大学