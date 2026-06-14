開催：2026.6.14 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 1 - 3 [ヤンキース] MLBの試合が14日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとヤンキースが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。 3回裏、3番 岡本和真 3球目を打ってレフト