日経平均が6万5000円を突破する裏側で、物価の値上がりが半端ない！どうすれば、すさまじいインフレと実質賃金の低下におびえず、確実にお金を増やせるのか。だが、その一歩が踏み出せない……。そんなときにおすすめの本がある。『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』と、『お金の大学』の両学長に絶賛されている『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。今回は、「読むと人生が変わる」「『金持ち父さ