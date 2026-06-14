現地６月14日に北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する日本代表は、13日より前日練習を実施した。11日にキャプテンだった怪我で遠藤航が離脱したため、追加招集された町野修斗はトレーニング後に取材に対応した。「ちょうど関東にたまたまいて、パスポートも持っていましたし。本当にいいタイミングで声かけていただいたので、10時ぐらいに（日本サッカー協会のスタッフから）電話が来て、17時に