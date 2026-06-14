あなたの職場の上層部に、なぜか仕事のできない人が居座っている――そんな組織の謎を解き明かすのが、世界的ベストセラー『［新装版］ピーターの法則』だ。本書を読めば無能な上司が生まれる仕組みがわかり、出世への向き合い方が一変するだろう。本連載では、本書の内容から、なぜあなたの職場が無能だらけなのかをお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）なぜ無能が出世するのか誰もが一度は、なぜあの人が管理職