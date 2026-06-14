【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月14日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストにMEGUMI、小峠英二、狩野英孝が登場。 謎多き異色トリオの登場にスタジオがざわつくなか、SixTONESと初共演のMEGUMIがジェシーとの意外な接点を明かすと、小峠もジェシーのトンデモ行動を暴露して「異常だよ！」と大笑い。 本人たちも「二度とこの3人でそろうことはない」と断言する激レアトリオが、新企画の推測