2026年6月11日、中国メディアの観察者網のコミュニティーに、圧倒的な業績格差を見せる米国キャタピラーの強さの要因と、電動化を機に海外進出を加速させる中国企業の戦略について紹介する文章が掲載された。文章を掲載したのはセルフメディアの「正解局」。文章は、米キャタピラー1社だけの純利益で中国の3大建設機械企業（徐工機械、三一重工、中聯重科）の合計の3倍以上もあり、米中の建機企業の間に圧倒的な業績格差が存在する