11人組グローバルボーイズグループ・INIが、13日に公式YouTubeでグループ結成5周年記念生配信『INI 5TH ANNIVERSARY LIVE』を実施し、9thシングル「ANTHEM」を9月16日にリリースすることを発表した。【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡6月13日は、INIが結成されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』ファイナルから5周年を迎える記念日。午前0時にはINI公式SNSで5周年を記念し