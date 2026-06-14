タレントのMEGUMI、小峠英二、狩野英孝が、きょう14日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）に出演する。【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES異色トリオの登場にスタジオがざわつく中、SixTONESと初共演のMEGUMIがジェシーとの意外な接点を明かすと、小峠もジェシーのトンデモ行動を暴露して「異常だよ！」と大笑い。本人たちも「2度とこの3人でそろうことはない」と断言する激レアトリ