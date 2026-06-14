MBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜後3：00〜4：00※関西ローカル）の20日放送回は、MCの明石家さんまが7月1日に誕生日を迎えるのを受けて「祝お誕生日！明石家さんまのなにをみとんねん！」と題した特別企画を届ける。【番組カット】12年間、番組アシスタントを務めてきたアナウンサーが登場スタジオには、過去に「生さんまを見たことがある！」という一般観覧者50人が集結。その時のさんまの「言動」や「神対応