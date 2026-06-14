スポーツの力って凄いですよね。強靱（きょうじん）な肉体をつくるだけじゃなく集中力も養ってくれる。私の場合は卓球ですが、それだけではありません。人とのつながりをどんどん広げてくれる。一度、ラケットを交えたら誰とでも仲良くなれます。かつて日本の卓球界をけん引した荻村伊智朗さんが国際関係の改善に「ピンポン外交」を提唱しましたが、その理由がよく分かります。私もこれまで数多くの人と対戦しました。その中で