お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が14日放送される。今回は「借景の緑に臨む家」が登場する。【スゴイ家】窓の重さは200キロ！リビングから見える美しい公園の緑山根と遼河が訪れたのは東京都青梅市。2024年築の木造2階建て、176平方メートルで19.5坪だ。玄関は5.1帖。天井高で入った時に開放感を感じられる造りを意