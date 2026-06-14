◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）6回73球1失点でマウンドをいわゆる“勝ちパターン”の中継ぎ陣に譲った巨人のウィットリー投手。この日、バッテリーを組んだ大城卓三選手に「きょうの好投は味方の守備とか大城のリードによるものが多い」と感謝の言葉を口にしました。大城選手からは4回に長谷川信哉選手にスプリットがすっぽ抜けて、デッドボールを与えたあとに、投げるのをためらわないように一言