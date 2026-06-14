北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）でアルジェリアと対戦するアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）にＷ杯最多得点記録の更新が期待されている。これまではドイツ代表ＦＷミロスロフ・クローゼが１６ゴールで最多得点者となっており、２位はブラジル代表の元祖?怪物?ＦＷロナウドで１５ゴール、３位は?爆撃機?の異名も持つ西ドイツ（現ドイツ）代表ＦＷゲルト・ミュラ