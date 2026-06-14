北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は14日（日本時間15日）に1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。決戦に向け、チームはダラスで練習開始。その様子を伝えた日本代表OBからは、39歳ベテラン長友佑都（FC東京）にまつわるエピソードが明かされた。スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xでは、決戦の地・ダラスで最終調整に励む代表チームの様子を捉えた映像を公開。元日本代表の安田理大氏が