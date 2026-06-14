女子800メートル決勝今秋の名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた陸上日本選手権第2日は13日、パロマ瑞穂スタジアムで行われた。女子800メートル日本記録保持者の18歳・久保凛（積水化学）が2分1秒54で3連覇を達成。アジア大会の派遣設定記録2分1秒67を突破し、代表に内定した。同種目の3連覇は04〜06年の杉森美保以来、20年ぶりだった。久保は万感の思いで言った。心の底からの笑顔で「3連覇の中で一番、うれしい優勝だと思いま