福岡県太宰府市で、日常的に医療的サポートが必要な「医療的ケア者」の避難訓練が行われました。災害時の避難先の環境が、命に直結する人たちをどう守るのか。訓練を通して課題も見えてきました。■市の保健師「さっきも鼻水が出ていましたが、移動のあと、たんがたまりやすいですか？」■悠さんの母「たまるというより、動いて出てきてしまう感じです。」福岡県太宰府市の吉田悠（はるか）さん（20）です。悠さんは1歳の時