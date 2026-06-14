Mrs. GREEN APPLE（C）CEIPA／MUSIC AWARDS JAPAN2026 Mrs. GREEN APPLEが13日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で、最優秀アーティスト賞を受賞した。昨年に続き、２年連続の受賞となる。プレゼンターとして登壇した渡辺謙は、「今日、プロ中のプロが決まります」と述べ、最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLEの名を読み上げた。ルビー（トロフィー）を受