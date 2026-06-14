堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が14日の今夜放送される。【写真】櫻井翔が日本車いすラグビー協会理事長役で出演！『ＧＩＦＴ』最終回より本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京