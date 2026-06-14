志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の最終話が14日に放送。ミンソク（志尊）が夢を見失ってしまう。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』最終話ミンソク（志尊淳）に何度もメッセージを送る拓人（京本大我）本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万