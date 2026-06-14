◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）夏競馬の開幕を彩るサマースプリントシリーズ第１戦の函館スプリントＳ・Ｇ３が１３日、函館競馬場で行われ、６番人気のピューロマジックが逃げ切って重賞４勝目を飾った。夏はこの馬の季節だ。ピューロマジックは絶好のスタートを切り、迷うことなく先頭へ。他馬とはスピードの違いが歴然で、誰もついていくことができない。前半６００