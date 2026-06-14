◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―２広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・黒川史陽内野手（２５）が１３日、公益財団法人ゴールドリボン・ネットワークを通じて、小児がんと闘う子どもたちと家族計３０人を広島戦に招待した黒川にとって、この活動は少年時代から抱いてきた誓いだった。きっかけは小学６年時の担任の先生が、小児がんでお子さんを亡くされたこと。「命の大切さや、生きたくても生きられ