モデルでタレントの高田秋が子どもが１歳の誕生日を迎えたことを報告した。１４日までに更新したインスタグラムで「あっという間に１歳」と書き出すと、人気アニメ「おさるのジョージ」の主人公・ジョージをモチーフにしたデコレーションケーキや、カラーバルーンなどでデコレーションした部屋の様子をアップ。「ケーキは大好きなおさるのジョージそんなお誕生日は初めてのお熱で大変だったね思い出に残るお誕生日でした&#