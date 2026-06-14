アメリカ・アーカンソー州で、不審な逃走車が時速160キロのカーチェイスの末、横転した。車内には、幼い子ども4人も乗っていた。運転していた男は、無免許運転などで訴追された。時速160キロの不審車とカーチェイスアメリカ・アーカンソー州で5月24日、パトカーが不審な車を発見した。止まるように求めたが、不審な車は逃走を始めた。時速160キロ以上で無理な追い越しや逆走をしていた。警察官はこの時、車に子どもが乗っているこ