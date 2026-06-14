おばあちゃんとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で39万6000回再生を突破し、「やさしいわんちゃん」「感動しました」「微笑ましいなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：カートを押す『100歳のおばあちゃん』→犬が隣で、歩くスピードを合わせて…とんでもなく尊い光景】 100歳のおばあちゃんと… Instagramアカウント「g