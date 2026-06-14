保護猫に好かれすぎているワンコの、「されるがまますぎる姿」が尊いと反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で29万8000回再生を突破し、「見てるだけで幸せ」「癒される」といったコメントが寄せられています。 【動画：保護猫が『犬のことを好きになりすぎた』結果→抱きついても、されるがままで…愛に溢れすぎている光景】 ワンコ愛が止まらない保護猫 Instagramアカウント「black.bean2014」に投