全国清涼飲料連合会（全清飲）の井辻秀剛会長（北陸コカ・コーラボトリング社長）は6月1日、都内で新会長就任会見に臨み、最重要課題に飲み終わった後のペットボトル（PET）を再びPETにする水平リサイクル「ボトルtoボトル」を挙げる。「ナフサなど様々な資源の問題が議論される中、今こそボトルtoボトルを進めていく。石油由来のPETをゴミにするのではなく再びPETへとリサイクルさせていくことが非常に重要で喫緊の課題」と井