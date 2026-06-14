部下の数は変わらないのに、なぜか年々大変になる――そう感じる管理職は多いだろう。リモートワークや副業で働き方が多様になった令和の「まとめにくさ」の正体を、経営学者ピーター・ドラッカーは『マネジメント エッセンシャル版――基本と原則』で見抜いていた。本記事を読めば、その手応えのなさの理由と突破口をつかめるかもしれない。本連載では、膨大なドラッカーの著作を読み返し、その中から令和の現在に役立つ知を取り