＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO「アジア版グラミー賞」を掲げる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式が13日、トヨタアリーナ東京で行われ、Mrs．GREEN APPLEが2年連続で「最優秀アーティスト賞」に輝いた。「最優秀楽曲賞」にはサカナクションの「怪獣」が選ばれた。【野見山拓樹、望月千草、川田和博】◇◇◇「最優秀ニュー・アーティスト賞」を受賞し