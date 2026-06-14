打線の繋がりを欠いて得点力不足に苦しんできた巨人が、セ・パ交流戦を機に「本来の目指すべき形」を取り戻しつつある。チームの機能性を劇的に向上させる起爆剤となったのは、橋上秀樹監督代行による大胆な打線の組み替えだ。リーグ戦の再開に向けて“キーマン”が見えてきた。【写真】はじける笑顔…阿部前監督辞任後に雰囲気が変わった“橋上巨人”のベンチ巨人は6月に入ってから負けなしの戦いを続けており、10日の楽天戦