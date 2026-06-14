◆米大リーグブルージェイズ１―３ヤンキース（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・三塁」でスタメン出場し、２戦連続本塁打で先取点となる１５号ソロを放ったが、逆転負けを喫し、３打数１安打１打点だった。ヤンキースの先発はシュリトラー。試合前の時点でリーグ４位タイの７勝を挙げ、防御率は同トップの