私立恵比寿中学の風見和香（18）が13日、都内で、初写真集「和ぐころ」（宝島社）発売記念イベントに出席した。「雪の中で撮りたかった」とし今年3月、山形・蔵王で撮影。「どちらかというと雨女」というが撮影日のみ晴天。その前後は吹雪だったという。「神様が味方をしてくれました」とにっこり。その一方で、「樹氷で撮る予定だったけど解けてしまって…」と嘆いた。「いろんな表情が出ているので、いろんな人に見て欲しいです