◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）これまでフォアボールを複数出すことが多かった巨人のウィットリー投手。この日は、フォアボールなしで6回73球1失点で白星を挙げました。フォアボールが出なかった要因としてウィットリー投手が挙げたのは、内海哲也コーチと取り組んできた左手の位置でした。これまで左手が下がっていたために、体の回転がヨコ振りになってしまい、安定しなかった投球を、左手を少