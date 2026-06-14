あと少しで勝点３を掴めたはずが...。スイス代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループステージＢ組第１節でカタール代表と対戦した。17分にエムボロのPKで先制に成功。そのままリードを保っていたが、終了間際の90＋４分、カタールのフーヒと競り合ったムハイムがオウンゴール。１−１の引き分けに持ち込まれた。まさかのドローに母国ファンも失望。結果を伝える代表チームの公式アカウントには、以下のような