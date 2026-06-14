2026年６月13日（現地時間14日）、ワールドカップ・オランダ戦（グループステージ初戦）の前日会見がダラス・スタジアムで行なわれた。日本代表の森保一監督は、「戦線離脱した遠藤航の代わりになぜボランチではなくアタッカーの町野修斗を追加招集したのか」と問われると、次のように答えてくれた。「ボランチの遠藤が離脱して普通なら中盤の選手をチームに補充することはあるかなと思います。これはメンバー発表記者会見の時も