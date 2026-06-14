◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。森保一監督は13日（同14日）に試合会場のダラス競技場で公式会見に臨んだ。会見の途中では質問者から監督へのマイクの切り替えがスムーズにいかず、質問への回答を待たされる場面も。それでも冷静に対応し「アクシデントも想定内ということで、ここで