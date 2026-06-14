モデルで女優の新川優愛が、出演ドラマの最終回に感謝と思い出を書き留めた。『「余命３ヶ月のサレ夫」ありがとうございました』と14日までに自身のインスタグラムを更新した新川。「毎回ドキドキ、ヒリヒリする展開でしたがその中も人と人の心のつながりを感じ、あたたかさのある作品でした」と作品への想いをつづり、「明日の光から私のことを知ってくれている記録さんには『成長したね』と言っていただき、一人でこっそり