◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。負傷でチームを離脱したMF遠藤航（33＝リバプール）に代わり、DF板倉滉（29＝アヤックス）を主将に任命した理由を明かした。森保監督は「滉にキ