ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ軍が採用する外国人志願兵を大幅に増やす方針を12日の動画声明で明らかにした。フェドロフ国防相によると、前線の突撃兵や歩兵の30〜50％を外国人志願兵とすることを目指す。部隊の強化とウクライナ人兵士の損失削減が狙いだとしている。ロシアによる侵攻が長期化し、ウクライナ軍は兵員不足が課題となっている。ゼレンスキー氏は外