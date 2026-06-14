横浜駅きた東口から徒歩約3分、潮風を感じる絶好のロケーションで楽しめる横浜ベイクォーターの夏の風物詩「横浜ランタンナイト」が、2026年5月30日(土)にスタートし、早くも話題を呼んでいます。開業20周年を記念した過去最多1,000個のランタンが彩る幻想的な空間は入場無料。そして、このイベントの真骨頂はこれからです！ 6月中旬以降、金曜・土曜の夜限定で開催する「おとなの夜ふかしNight」や、ベトナム往復航空券が当たるチ