【北中米W杯グループリーグ第1節】(サンフランシスコ)カタール 1-1(前半0-1)スイス<得点者>[カ]オウンゴール(90分+4)[ス]ブレール・エンボロ(17分)<警告>[カ]マフムド アブナダ(16分)、ジャシム ガベル(23分)[ス]デニス・ザカリア(42分)観衆:67,966人