きょう6月14日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、宝塚歌劇団のレジェンド・大地真央が登場！初舞台から52年を数え、退団後も表舞台に立ち続ける“キセキの70歳”の生き方や、自らが追い求め続ける“コメディエンヌ”としての姿勢にが明らかに。さらに家族や友人へのインタビューから、ギャップに溢れる魅力的な私生活の様子を紐解いていく。◆12歳下の夫が語る“天然を超えた”謎多き姿番組では