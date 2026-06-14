プロ野球 セ・パ交流戦は13日、6試合が行われました。首位西武はセ・リーグ首位の巨人に1点差で敗戦。連勝は「6」でストップしました。先発の隅田知一郎投手は初回に先制を許しましたが、すぐさま古賀悠斗選手のタイムリーで同点に追いつきます。しかし、2回にソロを浴びて勝ち越されると、隅田投手は9回を完投しながらも、最後までその1点が響き敗戦となりました。2位のソフトバンクはセ・リーグ3位のヤクルトと対戦。1点ビハイン