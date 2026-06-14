巨人２−１西武（交流戦＝１３日）――巨人が接戦を制した。一回にダルベックの適時二塁打で先行し、同点の二回にリチャードの１号ソロで勝ち越した。西武は完投の隅田を援護できず連勝が止まった。ようやく戦列に加わった巨人のリチャードは、自身の持ち味をよく分かっている。「僕は宝くじなので。空回りだけはしないように頑張りたい」。確率はともかく、当たれば大きい。今季初出場の最初の一振りで、いきなり「大当たり」