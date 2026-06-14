高市早苗首相とスターマー英首相（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英首相府は13日、スターマー首相と高市早苗首相による14日の首脳会談で、最大計180億ポンド（約3兆8600億円）の経済効果をもたらし、数万人規模の新規雇用を創出する投資計画で合意すると発表した。発表によると、このうち90億ポンドは英国の洋上風力発電への投資。また、英政府が資金を拠出する「英国半導体センター」が、先端半導体の国産化を目指す日本の