◇インターリーグドジャース―Wソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で2試合ぶりに「1番・DH」で先発復帰。初回の第1打席に先頭打者弾となる14号を放った。本塁打球をキャッチしたのは地元シカゴのグレンウッドに住むリチャード・ハートさん（64）。本塁打球をキャッチしたハートさんは「最高ですよ。すべて順調ですし、球場に来るには最