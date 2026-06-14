「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）杜の都で連敗脱出じゃ〜！広島・森下暢仁投手（２８）が２安打完封でチームトップの５勝目を挙げ、連敗を４で止めた。完封勝利は２０２４年６月２５日・ヤクルト戦（マツダ）以来、自身２年ぶり７度目。背番号１８の大仕事でチームは７戦全敗中だった交流戦のビジターゲームでようやく白星をつかんだ。赤く染まった右翼席を見渡しながら、ヒーローインタビューでマイク